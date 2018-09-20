В лесах Перми заканчивается срок особого противопожарного периода

20 сентября в Перми официально заканчивается срок особого противопожарного периода. До сих пор было строго запрещено разводить огонь в парках и городских лесах. Добровольные пожарные дружины дежурили круглосуточно, а глава города мог в любой момент собрать комиссию по чрезвычайным ситуациям. Сезон прошел без серьезных ЧП. Теперь можно жечь осеннюю листву, но под строгим присмотром.