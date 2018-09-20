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В лесах Перми заканчивается срок особого противопожарного периода →
Успей позвонить: В Перми пройдет горячая линия по теплу
Все ответы на вопросы по теплу. В Перми 26 сентября с 11 и до полудня пройдёт прямая телефонная линия. Информацию публикует сайт пермской мэрии. Звонки будут принимать по телефону 2-059-059. Отвечать на вопросы будут представители городской прокуратуры, департамента ЖКХ администрации, краевой Инспекции государственного жилищного надзора.
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