Успей позвонить: В Перми пройдет горячая линия по теплу

Все ответы на вопросы по теплу. В Перми 26 сентября с 11 и до полудня пройдёт прямая телефонная линия. Информацию публикует сайт пермской мэрии. Звонки будут принимать по телефону 2-059-059. Отвечать на вопросы будут представители городской прокуратуры, департамента ЖКХ администрации, краевой Инспекции государственного жилищного надзора.