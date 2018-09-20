← Пермь примет сильнейших каратистов России
В Прикамье сохранят льготы для людей предпенсионного возраста
Депутаты Законодательного Собрания приняли решение все выплаты и льготы, которые сейчас имеют пенсионеры, сохранить для людей так называемого предпенсионного возраста. То есть для женщин, достигших возраста 55 лет, и мужчин, достигших возраста 60 лет. Соответствующие поправки будут внесены в девять законов Пермского края, предусматривающих предоставление мер социальной поддержки, налоговых и иных льгот.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Пермь примет сильнейших каратистов России
Новый фонтан на эспланаде поёт и светится
Профилактика наше всё: Пожарные проверяют печное оборудование
В Перми стартует отопительный сезон
Пермские полицейские помогли доставить роженицу в больницу
Водитель такси атаковал пассажира газовым баллончиком
Прямое включение: Льготы для «предпенсионеров»
В Перми пройдет Чемпионат мира по греко-римской борьбе
Пермь. Новости культуры 19.08.2018
Новые ФАПы после разрезания ленточки пустовать не будут
Добавить комментарий: