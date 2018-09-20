В Прикамье сохранят льготы для людей предпенсионного возраста

Депутаты Законодательного Собрания приняли решение все выплаты и льготы, которые сейчас имеют пенсионеры, сохранить для людей так называемого предпенсионного возраста. То есть для женщин, достигших возраста 55 лет, и мужчин, достигших возраста 60 лет. Соответствующие поправки будут внесены в девять законов Пермского края, предусматривающих предоставление мер социальной поддержки, налоговых и иных льгот.