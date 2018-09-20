Пермь примет сильнейших каратистов России





22 и 23 сентября сильнейших представителей киокусинкай каратэ со всей России можно будет наблюдать на пермском татами. В спорткомплексе Сухарева пройдут Чемпионат и Первенство России среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок в двух категориях: кумитэ и ката. По итогам двухдневных состязаний будет сформирована сборная России на абсолютный Чемпионат мира в 2019 году.