Новый фонтан на эспланаде поёт и светится

В Интернете появилось видео вечернего запуска нового фонтана на пермской эспланаде. Пока его запускают в тестовом режиме, а полностью обещают открыть к следующеум Дню города в 2019 году. Новый фонтан - плоский, как и первый светомузыкальный фонтан у Театра-Театра. Его размеры - 25 на 40 метров. Форсунки фонтана могут выдавать вертикальные, веерные, спиральные, пенные, капельные струи. Он сможет «подыгрывать» концертам, которые будут проходить на эспланаде.