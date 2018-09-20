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Новый фонтан на эспланаде поёт и светится

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фонтан

В Интернете появилось видео вечернего запуска нового фонтана на пермской эспланаде. Пока его запускают в тестовом режиме, а полностью обещают открыть к следующеум Дню города в 2019 году. Новый фонтан - плоский, как и первый светомузыкальный фонтан у Театра-Театра. Его размеры - 25 на 40 метров. Форсунки фонтана могут выдавать вертикальные, веерные, спиральные, пенные, капельные струи. Он сможет «подыгрывать» концертам, которые будут проходить на эспланаде.

Метки: в Перми, Общество, Культура

Опубликовано: 20.09.2018 в 14:35 в рубрике - Вести Пермь

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