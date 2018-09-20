Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← В Перми стартует отопительный сезон

Новый фонтан на эспланаде поёт и светится →

Профилактика наше всё: Пожарные проверяют печное оборудование

смотреть видео

МЧС

В преддверии сезона холодов сотрудники МЧС всех районов Прикамья отправились в профилактические рейды. За окном холодает, а значит, жители частного сектора начинают активно использовать печки и электрические обогреватели, иногда не соблюдая элементарные правила пожарной безопасности.

Пожарная охрана Дзержинского района проводит профилактические осмотры, касающиеся печного отопления.

Тут уже на усмотрение собственника, если есть желание пообщаться - сотрудник МЧС проводит осмотр, если есть печка в доме, или, как в этом случае, только в бане.

Если в доме, говорит Лариса Аксёнова, они обходятся без печки, то в бане без неё никуда. И учитывая, что от специалистов можно получить полезную информацию, таким гостям всегда рады. Ведь строили всё сами, может, чего-то и не учли.

Лариса Аксёнова: "Печка у нас сварена из трубы, то есть варили мы её сами, для себя, кирпичом со стороны парилки её обложили. Всё, что вы видите, сделано собственными руками.

Визиты в частный сектор традиционны - осенне-зимний период наступает, а это значит, что печки или электрические обогреватели интенсивно начинают использовать, иногда не соблюдая простых правил. Что в свою очередь может привести к пожару.

Александр Моисеев, старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы г. Перми по Дзержинскому району: "Всё лето печи стоят не эксплуатируются, может произойти где-то частичное обрушение штукатурки, где-то изоляция нарушается, и вот как раз при первых топках велика вероятность возникновения пожара от печи".

А специалист как раз может обратить на это внимание, и на то, что кому-то может показаться мелочью. Например, те же размеры предтопочного листа или его отсутствие.

Ещё один нюанс - специалисты настоятельно не рекомендуют хранить около печек или на их поверхности горючие материалы или сушить бельё. Кроме того, запрещено использовать при растопке легковоспламеняющиеся жидкости.

Памятки, которые носят с собой сотрудники, наглядно демонстрируют - как и что лучше установить, чтобы избежать возможных последствий.

 

 

 

Максим Пеккер

Метки: в Пермском крае, в Перми, Общество

Опубликовано: 20.09.2018 в 14:11 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

В Перми стартует отопительный сезон

Пермские полицейские помогли доставить роженицу в больницу

Водитель такси атаковал пассажира газовым баллончиком

Прямое включение: Льготы для «предпенсионеров»

В Перми пройдет Чемпионат мира по греко-римской борьбе

Пермь. Новости культуры 19.08.2018

Новые ФАПы после разрезания ленточки пустовать не будут

Пермь собрала побратимов со всех уголков света

Задержанные Свидетели Иеговы признали вину частично

Интернет для всех: В Прикамье внедряют технологию беспроводного широкополосного доступа


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В Перми стартует отопительный сезон

Новый фонтан на эспланаде поёт и светится →

Обратите внимание

в Перми

В лесах Перми заканчивается срок особого противопожарного периода

До сих пор было строго запрещено разводить огонь в парках и городских лесах.
20.09.2018 в 16:08

Метки: в Перми, Общество

Успей позвонить: В Перми пройдет горячая линия по теплу

В Перми 26 сентября с 11 до 12 пройдёт прямая телефонная линия.
20.09.2018 в 15:50

Метки: в Перми, Общество

Пермь примет сильнейших каратистов России

В Перми пройдут Чемпионат и Первенство России среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок в двух категориях: кумитэ и ката.
20.09.2018 в 14:57

Метки: в Перми, Общество

Запасайтесь берушами: в Прикамье разрешат ремонтировать дороги по ночам

В Пермском крае внесли поправки в законодательство о шуме в ночное время
20.09.2018 в 14:41

Метки: в Пермском крае, в Перми

Новый фонтан на эспланаде поёт и светится

В Интернете появилось видео вечернего запуска нового фонтана на пермской эспланаде.
20.09.2018 в 14:35

Метки: в Перми, Общество, Культура

В России

Предпенсионеров защитит Уголовный Кодекс

Госдума приняла во втором чтении законопроект об уголовной ответственности за отказ в приеме на работу или увольнение лиц предпенсионного возраста.
20.09.2018 в 15:18

Метки: В России, Власть, Общество

В России появятся новые автомобильные номера

Росстандарт вводит 10 новых типов номерных знаков для транспортных средств
20.09.2018 в 14:13

Метки: В России, Общество

28 дней отдыха: утвержден график переноса праздников в 2019 году

Каждый работающий россиянин получит по второму полноценному отдыху
20.09.2018 в 12:31

Метки: В России, Общество

В Перми пройдет Чемпионат мира по греко-римской борьбе

В Перми за звание сильнейших будут бороться 353 атлета из 32 стран.
20.09.2018 в 12:08

Метки: в Перми, В России, Спорт

Река Чусовая вошла в десятку самых красивых мест России

РИА «Новости» составило список самых красивых и умиротворяющих пейзажей России
20.09.2018 в 12:02

Метки: В России, в Пермском крае

Лента новостей RSS каналы

В лесах Перми заканчивается срок особого противопожарного периодаВ лесах Перми заканчивается срок особого противопожарного периода

Успей позвонить: В Перми пройдет горячая линия по теплуУспей позвонить: В Перми пройдет горячая линия по теплу

В Прикамье сохранят льготы для людей предпенсионного возрастаВ Прикамье сохранят льготы для людей предпенсионного возраста

Предпенсионеров защитит Уголовный КодексПредпенсионеров защитит Уголовный Кодекс

Пермь примет сильнейших каратистов РоссииПермь примет сильнейших каратистов России

Запасайтесь берушами: в Прикамье разрешат ремонтировать дороги по ночамЗапасайтесь берушами: в Прикамье разрешат ремонтировать дороги по ночам

Новый фонтан на эспланаде поёт и светитсяНовый фонтан на эспланаде поёт и светится

В России появятся новые автомобильные номераВ России появятся новые автомобильные номера

Профилактика наше всё: Пожарные проверяют печное оборудованиеПрофилактика наше всё: Пожарные проверяют печное оборудование

В Перми стартует отопительный сезонВ Перми стартует отопительный сезон

Пермские полицейские помогли доставить роженицу в больницуПермские полицейские помогли доставить роженицу в больницу

Водитель такси атаковал пассажира газовым баллончикомВодитель такси атаковал пассажира газовым баллончиком

28 дней отдыха: утвержден график переноса праздников в 2019 году28 дней отдыха: утвержден график переноса праздников в 2019 году

Прямое включение: Льготы для «предпенсионеров»Прямое включение: Льготы для «предпенсионеров»

В Перми пройдет Чемпионат мира по греко-римской борьбеВ Перми пройдет Чемпионат мира по греко-римской борьбе

Река Чусовая вошла в десятку самых красивых мест РоссииРека Чусовая вошла в десятку самых красивых мест России

Пермь. Новости культуры 19.08.2018Пермь. Новости культуры 19.08.2018

Новые ФАПы после разрезания ленточки пустовать не будутНовые ФАПы после разрезания ленточки пустовать не будут

В Кировской области задержан вор-путешественник из ПермиВ Кировской области задержан вор-путешественник из Перми

Пермь собрала побратимов со всех уголков светаПермь собрала побратимов со всех уголков света

Задержанные Свидетели Иеговы признали вину частичноЗадержанные Свидетели Иеговы признали вину частично

Интернет для всех: В Прикамье внедряют технологию беспроводного широкополосного доступаИнтернет для всех: В Прикамье внедряют технологию беспроводного широкополосного доступа

Телепнев и Ванкевич собираются в места не столь отдаленныеТелепнев и Ванкевич собираются в места не столь отдаленные

Пленарное заседание Заксобрания: в повестке десятки вопросовПленарное заседание Заксобрания: в повестке десятки вопросов

С мигалками до роддомаС мигалками до роддома

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Шаталин Сергей Александрович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную