Профилактика наше всё: Пожарные проверяют печное оборудование
В преддверии сезона холодов сотрудники МЧС всех районов Прикамья отправились в профилактические рейды. За окном холодает, а значит, жители частного сектора начинают активно использовать печки и электрические обогреватели, иногда не соблюдая элементарные правила пожарной безопасности.
Пожарная охрана Дзержинского района проводит профилактические осмотры, касающиеся печного отопления.
Тут уже на усмотрение собственника, если есть желание пообщаться - сотрудник МЧС проводит осмотр, если есть печка в доме, или, как в этом случае, только в бане.
Если в доме, говорит Лариса Аксёнова, они обходятся без печки, то в бане без неё никуда. И учитывая, что от специалистов можно получить полезную информацию, таким гостям всегда рады. Ведь строили всё сами, может, чего-то и не учли.
Лариса Аксёнова: "Печка у нас сварена из трубы, то есть варили мы её сами, для себя, кирпичом со стороны парилки её обложили. Всё, что вы видите, сделано собственными руками.
Визиты в частный сектор традиционны - осенне-зимний период наступает, а это значит, что печки или электрические обогреватели интенсивно начинают использовать, иногда не соблюдая простых правил. Что в свою очередь может привести к пожару.
Александр Моисеев, старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы г. Перми по Дзержинскому району: "Всё лето печи стоят не эксплуатируются, может произойти где-то частичное обрушение штукатурки, где-то изоляция нарушается, и вот как раз при первых топках велика вероятность возникновения пожара от печи".
А специалист как раз может обратить на это внимание, и на то, что кому-то может показаться мелочью. Например, те же размеры предтопочного листа или его отсутствие.
Ещё один нюанс - специалисты настоятельно не рекомендуют хранить около печек или на их поверхности горючие материалы или сушить бельё. Кроме того, запрещено использовать при растопке легковоспламеняющиеся жидкости.
Памятки, которые носят с собой сотрудники, наглядно демонстрируют - как и что лучше установить, чтобы избежать возможных последствий.
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