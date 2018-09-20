Профилактика наше всё: Пожарные проверяют печное оборудование

В преддверии сезона холодов сотрудники МЧС всех районов Прикамья отправились в профилактические рейды. За окном холодает, а значит, жители частного сектора начинают активно использовать печки и электрические обогреватели, иногда не соблюдая элементарные правила пожарной безопасности.

Пожарная охрана Дзержинского района проводит профилактические осмотры, касающиеся печного отопления.

Тут уже на усмотрение собственника, если есть желание пообщаться - сотрудник МЧС проводит осмотр, если есть печка в доме, или, как в этом случае, только в бане.

Если в доме, говорит Лариса Аксёнова, они обходятся без печки, то в бане без неё никуда. И учитывая, что от специалистов можно получить полезную информацию, таким гостям всегда рады. Ведь строили всё сами, может, чего-то и не учли.

Лариса Аксёнова: "Печка у нас сварена из трубы, то есть варили мы её сами, для себя, кирпичом со стороны парилки её обложили. Всё, что вы видите, сделано собственными руками.

Визиты в частный сектор традиционны - осенне-зимний период наступает, а это значит, что печки или электрические обогреватели интенсивно начинают использовать, иногда не соблюдая простых правил. Что в свою очередь может привести к пожару.

Александр Моисеев, старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы г. Перми по Дзержинскому району: "Всё лето печи стоят не эксплуатируются, может произойти где-то частичное обрушение штукатурки, где-то изоляция нарушается, и вот как раз при первых топках велика вероятность возникновения пожара от печи".

А специалист как раз может обратить на это внимание, и на то, что кому-то может показаться мелочью. Например, те же размеры предтопочного листа или его отсутствие.

Ещё один нюанс - специалисты настоятельно не рекомендуют хранить около печек или на их поверхности горючие материалы или сушить бельё. Кроме того, запрещено использовать при растопке легковоспламеняющиеся жидкости.

Памятки, которые носят с собой сотрудники, наглядно демонстрируют - как и что лучше установить, чтобы избежать возможных последствий.