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Прямое включение: Льготы для «предпенсионеров»
Предложения по изменению региональных законов, касающихся людей предпенсионного возраста, в числе прочих рассматривают сегодня депутаты Законодательного собрания края. Подробности выяснял корреспондент Сергей Овчинников, он работает на пленарной сессии краевого парламента и вышел на прямую связь со студией.
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