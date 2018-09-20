Прямое включение: Льготы для «предпенсионеров»

Предложения по изменению региональных законов, касающихся людей предпенсионного возраста, в числе прочих рассматривают сегодня депутаты Законодательного собрания края. Подробности выяснял корреспондент Сергей Овчинников, он работает на пленарной сессии краевого парламента и вышел на прямую связь со студией.