В Перми пройдет Чемпионат мира по греко-римской борьбе

В Пермь приедут 353 атлета из 32 стран. Завершилась регистрация участников юбилейного 20 Чемпионата мира по греко-римской борьбе в категории «Мастерс» (спортсменов, чей возраст старше 35 лет). В составе россиян выступят 8 прикамцев. Местом действия станет спорткомплекс «Молот», с 5 по 7 октября. Нужный тон предстоящему мероприятию зададут более 200 волонтёров из 10 регионов, которые как и борцы сейчас активно готовятся. Турнир подобного уровня станет для нашего города третьим в истории: первый состоялся в августе 1998 года, затем юбилейный десять лет спустя.

Михаил Лукин, 25-кратный чемпион России по греко-римской борьбе: "В последний раз проходил в 2008 году. Соревнования проходили в УДС «Молот». Приезжали из Америки, Японии, из других стран, было 300 участников. Будем надеяться, что будет успех за нами".