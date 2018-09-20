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Пермь. Новости культуры 19.08.2018
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- В Пермском театре юного зрителя состоялась премьера спектакля «Ещё не вечер». Это лирическая комедия по пьесе известного белорусского драматурга Алексея Дударева.
- В Перми в эти дни проходит 18-й международный фестиваль документального кино "Флаэртиана". Один из фильмов - "Бабушка". Его представляет начинающий режиссёр Людмила Бычкова. Она стала гостем программы "Новости Культуры".
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