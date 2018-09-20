Новые ФАПы после разрезания ленточки пустовать не будут

Заседание регионального правительства полностью посвятили здравоохранению. Профильный министр отчитался о ходе ремонта в медицинских учреждениях. Всего в этом году должны привести в порядок 264 объекта, на это выделено более полумиллиарда рублей. Упор делается именно на восстановление поликлиник: ремонтируют входные группы, зоны приема и регистратуры, закупают новую мебель, устанавливают инфоматы. Есть даже единые цветовые решения. Для сельских жителей в ближайшее время будут построены 66 новых фельдшерско-акушерских пунктов, а для привлечения новых сотрудников продолжается программа «Земский фельдшер», когда молодой специалист получает подъемные - полмиллиона рублей. Только в этом году по этой программе смогут принять участие 50 человек.

Шамиль Биктаев, и.о. министра здравоохранения Пермского края: "Это обязательное условия для нас. Мы понимаем, что, построив ФАП или сельскую амбулаторию, это не важно - средний медперсонал или врачебный у нас подход единый, все, что мы построили, мы должны укомплектовать. Чтобы не произошла такая ситуация, когда у нас после разрезания ленточки здание стоит, а работать некому".