Пермь собрала побратимов со всех уголков света

В Перми открылся яркий и многоязычный фестиваль городов побратимов Перми. От Америки до Китая и от Великобритании до Италии - вот примерная его география. В Прикамье побратимы прислали лучших своих артистов, которые будут выступать до воскресенья.

Агридженто, Дуйсбург, Луисвилль, Оксфорд и Циндао. Именно эти пять городов на данный момент считаются городами-побратимами Перми. Сегодня они все здесь. Артисты самых разных жанров приехали в прикамскую столицу, чтобы обменяться опытом и создать новые проекты. Первые результаты уже сейчас на сцене: совместный номер скрипачки из Оксфорда и пермской фолкгруппы «Ба-ба-ту»; музыкантам из Италии предстоит создать совместный проект с ансамблем «Воскресенье»; дизайнеры немецкого Дуйсбурга и театра моды «Дива» представят коллекцию одежды, а оксфордские танцовщицы театра «Справедливость в движении» выступят совместно с Театром «Балет Евгений Панфилова».

На фестиваль также приглашены представители стран, содружественных Перми. Например, в рамках фестиваля городов-побратимов пройдет фестиваль аргентинского танго. В театре «Новая драма» артисты и драматурги Словакии представят зрителям читку пьесы. Всего на фестивале запланировано 8 совместных проектов.

Екатерина Аскарова, руководитель фестиваля городов побратимов: "Можно дружить формально, документами, соглашениями, а можно дружить людьми. Когда возникает человеческая связь, общение, творческие процессы, это совсем другой формат, другие смыслы и отношения".

История побратимства Перми насчитывает в общей сложности 25 лет. Фестиваль проводится один раз в пять лет, в круглые для города даты. Миссией фестиваля является создание культурного творческого пространства без границ, место для общения и обмена опытом и взаимного духовного обогащения.

Третий фестиваль городов-побратимов продлится пять дней. В течение этого времени будут проходить различные мастер-классы и многочисленные репетиции. Что из этого получится, пермяки и гости смогут увидеть на гала-концерте 22 сентября.