Задержанные Свидетели Иеговы признали вину частично

В Перми сотрудниками ФСБ были задержаны члены религиозной организации "Свидетели Иеговы". В Ленинском районном суде им выбирали меру пресечения. Деятельность организации считается экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации, однако задержанные продолжали "вербовку".

Суд избрал меру пресечения в отношении Игоря Турика и Виктора Пучкова в виде домашнего ареста. Данную меру поддержал и прокурор.

Один из задержанных Игорь Турик попросил изменить домашний арест на подписку о невыезде, мужчина занимается фото и видеосъемкой и, по его словам, является единственным кормильцем в семье. Однако, следствие считает, что свобода передвижения должна быть ограничена более строго.

Речь в данном случае идет о тяжком преступлении, предусмотренное наказание - до 10 лет лишения свободы. Каждый из подозреваемых свою вину признает частично.

По решению суда мужчины должны находиться под домашним арестом, однако если условия домашнего ареста будут нарушены, следователь может вновь выйти с ходатайством в суд, и тогда уже мера пресечения может быть более строгой, вплоть до водаорения в следственный изолятор.