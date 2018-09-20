Задержанные Свидетели Иеговы признали вину частично

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Свидетели Иеговы

В Перми сотрудниками ФСБ были задержаны члены религиозной организации "Свидетели Иеговы". В Ленинском районном суде им выбирали меру пресечения. Деятельность организации  считается экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации, однако задержанные продолжали "вербовку". 

Суд избрал меру пресечения в отношении Игоря Турика и Виктора Пучкова в виде домашнего ареста. Данную меру поддержал и прокурор. 

Один из задержанных Игорь Турик попросил изменить домашний арест на подписку о невыезде, мужчина занимается фото и видеосъемкой и, по его словам, является единственным кормильцем в семье. Однако, следствие считает, что свобода передвижения должна быть ограничена более строго. 

Речь в данном случае идет о тяжком преступлении, предусмотренное наказание - до 10 лет лишения свободы. Каждый из подозреваемых свою вину признает частично. 

По решению суда мужчины должны находиться под домашним арестом, однако если условия домашнего ареста будут нарушены, следователь может вновь выйти с ходатайством в суд, и тогда уже мера пресечения может быть более строгой, вплоть до водаорения в следственный изолятор. 

Максим Пеккер

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 20.09.2018 в 10:36 в рубрике - Вести Пермь

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