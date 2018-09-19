Пермякам показали танцующую картошку

В Перми в новом арт-пространстве «Дом Боне» открылась выставка «ОгоРодина». Этот проект уходит корнями в прошлое. Впервые выставка состоялась в Перми в 2009 году, затем в 2010 году в Санкт-Петербурге в ЦВЗ «Манеж». Сейчас, спустя восемь лет, «ОгоРодина» вернулась в Пермь с новыми именами и работами. Помимо создателей проекта Максима Нурулина и Игоря Новикова, в экспозиции представлены уже состоявшиеся и совсем молодые пермские художники.

Максим Нурулин, куратор выставки: "Можно по-разному трактовать, что Родина там, где твой огород, а можно смотреть с другого угла. Она посвящена типу мышления, типу сознания человека".

В рамках проекта представлен видеоинсталляция Александра Новикова «Танцующий картофель», за основу автор взял работу Игоря Новикова.

Александр Новиков, художник, арт-директор: "Игорь Новиков нашел настоящую картошку, у которой были схожи очертания с человеком. Эта картошка - лицо нашей выставки, наш бренд. Я взял эту картошку и придал ей движение, это просто танцующая картошка".