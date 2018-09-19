Битва за «Золотую шайбу» пройдет в Прикамье

Пермь впервые примет крупнейшие юношеские соревнования по хоккею. Решение доверить Пермскому краю проведение финальных соревнований было принято в Москве на общем собрании членов всероссийской общественной организации Клуб юных хоккеистов «Золотая шайба» имени Тарасова. Турнир пройдет в марте 2019 года на ледовых аренах Перми и Краснокамска. В состязании примут участие 64 команды и более 1200 игроков. Хоккейные соревнования такого масштаба наш регион примет впервые.