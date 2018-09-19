Эксклюзив: В Перми задержаны члены экстремистской организации «Свидетели Иеговы»

В Ленинском суде Перми избирают меру пресечения для членов религиозной организации "Свидетели Иеговы". Накануне двое человек были задержаны, в суд их должны были доставить под конвоем.

В прошлом году организация "Свидетели Иеговы" была признана в Российской Федерации экстремистской, она находится вне закона. По данным следствия, один из задержанных осуществлял деятельность, зная о том, что организация запрещена. Устраивались собрания сторонников, проводился прием новых членов в организацию.

Два дня назад были задержаны двое. Следователь предложил избрать мерой пресечения домашний арест, настаивая на том, что оставлять на свободе членов религиозной организации нельзя, так как преступление тяжкое. Один из задержанных попросил суд, чтобы ему вменили подписку о невыезде. В настоящее время должно начаться второе заседание, на которое под конвоем будет доставлен второй задержанный. "Вести Пермь" следят за развитием событий.

Все подробности у Максима Пеккера, который вышел на прямую связь со студией.