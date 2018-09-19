«Братья-стаканы» Н. Славянова встретились на родине сварки

В ноябре этого года мир отметит 130-летие со дня первого успешного применения на практике электродуговой сварки. Сегодня намертво соединить друг с другом пару любых металлов - это обыденность, а тогда считалось невозможным. В честь знакового события в Доме-музее Николая Славянова открылась совместная выставка пермских и питерских биографов российского изобретателя. Николай Гаврилович родился в Воронежской губернии, но большинство своих открытий сделал в Перми, работая на пушечных заводах. Здесь же он сварил, или как он сам говорил «отлил», два своих знаменитых стакана из разных металлов и сплавов. Одни из них в 1892 году был показан в Санкт-Петербурге на электрической выставке и после остался в Северной столице. А второй побывал в Америке, в Чикаго, где изобретение Славянова назвали технической революцией, а потом вернулся в Пермь. И вот теперь два разлученных более чем на столетие "брата" встретились вновь на родине сварки.

Роман Панов, заведующий историко-техническим музеем Музейного комплекса СпбПУ Петра Великого: "Стаканы Славянова - это демонстрация самого способа, в жизни он применялся от ремонта корпусов кораблей до починки расколотых колоколов. Спектр был очень широк".