Медики бьют тревогу: Статистика ДТП напоминает сводки боевых действий
Микроавтобус "Газель", опрокинувшийся в кювет накануне на шоссе Космонавтов в Перми, не работал в системе городских пассажирских перевозок, уточнили в ГИБДД. В ведомстве, правда, пока затрудняются назвать истинные причины ДТП. А вот очевидцы утверждают, что машина ехала с явным превышением скорости. Участок трассы, где произошла авария, полон изгибов, в один из которых, скорее всего, и не вписался водитель "Газели". В результате опрокидывания четверо мужчин, ехавших в пассажирском салоне, с переломами и иными травмами доставлены в больницу.
Статистика ДТП пугает. Только за последнюю неделю в результате аварий погибло 8 человек. Более чем в 90% случаев смерть наступила до приезда бригад скорой помощи, что говорит о тяжести состояния пациентов.
Олег Федоткин, директор ГУЗ «Пермский краевой территориальный центр медицины катастроф»: "Если мы за первые полгода 2018 года имели исторический минимум десятилетней статистики по смертям, то сейчас мы вновь в ПФО, и в целом по России, скатываемся на 60-70-е место по аварийности, особенно по смертям".
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