Кто ответит за смерть подростка в заброшенном ангаре?

В Перми на территории старого заброшенного ангара на улице Героев Хасана погиб 13-летний подросток. На мальчика упала 8-метровая бетонная колонна. Подробности происшествия редакции "Вести Пермь" сообщили в Следственном комитете.

Ирина Незнамова, помощник руководителя СУ СК РФ по Пермскому краю: "По данным следствия, в вечернее время 16 сентября 2018 года несовершеннолетний 2005 года рождения вместе со своими друзьями пришли в помещение заброшенного сельскохозяйственного ангара, расположенного по улице Героев Хасана, где собственными силами раскачали одну из каменных колонн высотой около 3 метров, уронив ее на землю. После этого подростки принялись раскачивать рядом стоящую колонну, которая частично рассыпалась и упала на 13-летнего подростка. Ребенку были причинены травмы тела. В тот же день от полученных травм он скончался в медицинском учреждении. В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, собственников ангара, а также лиц, ответственных за его охрану и техническое состояние. Расследование уголовного дела продолжается".