В Перми перевернулся микроавтобус: четверо пострадавших

Серьезная авария произошла сегодня в Перми на шоссе Космонавтов. По имеющейся информации, микроавтобус вылетел в кювет и перевернулся на крышу. Четыре человека получили различные травмы, начиная от ссадин, заканчивая переломами. Пострадавших доставили в больницы, состояние у всех средней тяжести. Причины аварии выясняются. Подробности редакции "Вести Пермь" сообщили в службе медицины катастроф.