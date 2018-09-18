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«Мальчик должен уметь управлять вертолётом!»

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Сборы допризывной молодежи проводит краевой центр военно-патриотического воспитания. Курс рассчитан на 5 дней, заезд каждую неделю. Здесь научат держать шаг, надевать противогаз, ориентироваться в лесу и постоять за себя в рукопашной.

При этом участникам сборов совсем не обязательно после этого становится военными или даже проходить срочную службу. Ежегодно в Прикамье призывного возраста достигает 14 тысяч парней, но в армию призывают только 5 тысяч. Самый строгий отбор проходят не все, здесь то и сказывается уровень подготовки.

Сергей Яшкин, депутат Законодательного собрания Пермского края, руководитель временной рабочей группы по совершенствованию законодательства по вопросам патриотического воспитания молодежи: "Сейчас в армию берут не всех, сейчас в армию берут самых лучших, но в то же время наши ребята, наши дети, должны пройти хотя бы начальную военную подготовку. Я считаю, сборы почему необходимы -  на этих сборах, я считаю, достигается такой симбиоз гражданского и военного воспитания".

Ежегодно краевой центр военно-патриотического воспитания на своих сборах может принять 4300 подростков. Но потребность в таком обучении куда выше. Основная обязанность подготовки молодежи к призыву лежит на муниципалитетах. Вот и решили в центре уже в следующем сезоне организовать выездные семинары в территориях.

Андрей Смольский, и.о. руководителя Пермского краевого центра военно-патриотического воспитания: "Наша задача сейчас будет, не снимая вот этих задач, это разработка программ региональных по патриотическому воспитанию, в том числе и по военно-патриотическому, доведение этого всего до муниципальных образований, обучение или проведение каких-то методических сборов, семинаров. Мы будем выезжать в территории, смотреть, как организовано, подсказывать".

Уже на основном заседании рабочей группы депутаты вникают в самые разные проблемы, связанные с военно-патриотическим воспитанием. Так, по закону все кадетские школы в Пермском крае получают дополнительное финансирование в размере 19 тысяч в год на каждого учащегося. Но эта мера поддержки не распространяется на кадетские классы в обычных школах, а их по всему краю 23, в них обучается 2000 учеников. Для ликвидации этого перекоса депутаты и предложили ввести систему грантов.

На гранты в бюджете заложено 10 миллионов рублей. Конкурсы будут проходить по четырем направлениям: научно-техническое творчество, пополнение учебно-материальной базы, музейная деятельность и поддержка патриотических объединений. Так что каждое учебное заведение сможет выбрать, что-то свое.

Сергей Яшкин, депутат Законодательного собрания Пермского края, руководитель временной рабочей группы по совершенствованию законодательства по вопросам патриотического воспитания молодежи: "Теперь мы, как депутаты, администрация, губернатор приняли решение, чтобы будет такая форма поддержки. Я считаю, что в простых школах должно быть и кадетское образование, направление, если есть желание детей, а многие же смотрят на других, форма она же дисциплинирует, подтягивает. Мальчик должен уметь работать на компьютере, обматывать те же портянки, метко стрелять и управлять вертолетом".

Одновременно в помощь некоммерческим организациям патриотической направленности сегодня в Прикамье создан краевой ресурсный центр. Его главная задача - помощь в подготовке документации, составлении проектов для участия в различных конкурса и грантах. 5 сентября в Перми уже провели краевой семинар, сейчас запланированы выезды в территории.

Евгений Хузин, директор департамента общественных проектов администрации губернатора Пермского края: "Будет создана электронная библиотека нормативно-правовых актов, о всех возможностях для некоммерческих организаций, реестр методических материалов, регионального законодательства, федерального законодательства, которые помогают в работе некоммерческим организациям. Важный момент - это проведение обучающих семинаров в пяти территориях Пермского края".

В этом году в Прикамье широко отмечали 75-летие со дня образования Уральского добровольческого танкового корпуса. В Перми состоялось шествие, памятные мероприятия прошли во всех уголках края. Сейчас депутаты решили пойти дальше и совместно с центром «Пермкино» снять документальный фильм, посвященный Молотовской бригаде.

Сергей Яшкин, депутат Законодательного собрания Пермского края, руководитель временной рабочей группы по совершенствованию законодательства по вопросам патриотического воспитания молодежи: "Город Пермь, тогда город Молотов, своими средствами, своими силами создавали танки во внеурочное время, и ребята молодые шли добровольцами. Вы представляете, какое было тогда желание, патриотизм у наших тогда сверстников Родину защищать, и что это хорошо. Этот фильм будет именно о них".

Другая памятная юбилейная дата ожидается уже в следующем году - 30 лет со дня вывода войск из Афганистана. Вопрос о выделении средств на проведение официальных торжеств в крае на сегодня уже решен. Запланирована реконструкция памятника «Разорванное братство» и благоустройство прилегающего сквера, в госпитале ветеранов на улице Встречной будет установлен шумоизоляционный экран. В конце июля вышел и новый указ президента, в котором есть поручение правительству провести мероприятия в честь подвига десантников 6-й парашютно-десантной роты, 104-го гвардейского парашютно-десантного полка, 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. В 2020 году тем трагическим событиям исполняется уже 20 лет.

Сергей Яшкин, депутат Законодательного собрания Пермского края, руководитель временной рабочей группы по совершенствованию законодательства по вопросам патриотического воспитания молодежи: "В 2020 году будет 20 лет, как погиб наш Пермский ОМОН. Я считаю, что тоже необходимо об этом помнить, погибли наши ребята. На нашей рабочей группе было принято решение обратиться в администрацию губернатора, чтобы были заложены выделенные деньги на проведение этих памятных мероприятий".

Общее мнение участников рабочей группы - без памяти невозможно полноценное патриотическое воспитание. Только знание истории страны поможет вырастить из сегодняшних школьников достойную смену.

 

 

 

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество, Образование

Опубликовано: 18.09.2018 в 16:55 в рубрике - Вести Пермь

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