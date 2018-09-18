«Пермские медведи» начали сезон с победы
"Пермские медведи" с победы стартовали в новом сезоне Российской гандбольной Суперлиги. Всегда остросюжетные и эмоциональные встречи-качели с питерским коллективом «Университет Лесгафта - Нева» в этот раз на свою сторону склонили пермяки - 28:25. Результатом порадовали Павел Гноевой, Максим Саликов и Юрий Орлов.
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