«Пермские медведи» начали сезон с победы

"Пермские медведи" с победы стартовали в новом сезоне Российской гандбольной Суперлиги. Всегда остросюжетные и эмоциональные встречи-качели с питерским коллективом «Университет Лесгафта - Нева» в этот раз на свою сторону склонили пермяки - 28:25. Результатом порадовали Павел Гноевой, Максим Саликов и Юрий Орлов.