В Перми стартовала акция «Чистые окна»
В Перми стартовала акция «Чистые окна». Её суть предельно проста – нужно вымыть окна в квартирах одиноких пожилых людей – жертв политических репрессий, ветеранов войны и труда, инвалидов. Такая акция проходит в городе каждую весну и осень. С 2001 года в ней приняли участие больше тысячи пермяков. Закреплённых за пожилыми пермяками волонтёров практически нет, поэтому каждый раз организаторы обращаются к желающим помочь. Это не просто помощь в уборке, но в первую очередь общение, которое так необходимо одиноким старикам. Сейчас в списке 64 человека, нуждающихся в помощи. Подарить им радость и возможность смотреть на мир через чистые стёкла можно, обратившись в волонтёрскую службу организации «Мемориал» по адресу: улица Крупской, 40. Также вся необходимая информация есть в социальных сетях.
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