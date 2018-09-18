«Библиокараван» отправляется в путешествие
В Перми открылся 17-й форум публичных библиотек России «Библиокараван». В нем принимают участие 160 представителей из 22 регионов России. Главная тема форума: «Роль библиотек в развитии туристических ресурсов территории». В программе профессиональные, культурно-образовательные мероприятия, знакомство с прикамскими городами и библиотеками. Гости уже побывали в Ильинском. Далее их ждет путешествие в Губаху, Лысьву, Чусовой, Кунгур. В общей сложности участники «Библиокаравана» проедут более 700 километров.
Светлана Пигалева, заместитель директора по научной работе Пермской краевой библиотеки им. А.М. Горького: "Мы очень надеемся, что главным итогом будут те культурные связи, которые завязываются между регионами. Это важно в современных условиях, это дает возможность создавать новые проекты и двигаться дальше".
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