«Библиокараван» отправляется в путешествие

В Перми открылся 17-й форум публичных библиотек России «Библиокараван». В нем принимают участие 160 представителей из 22 регионов России. Главная тема форума: «Роль библиотек в развитии туристических ресурсов территории». В программе профессиональные, культурно-образовательные мероприятия, знакомство с прикамскими городами и библиотеками. Гости уже побывали в Ильинском. Далее их ждет путешествие в Губаху, Лысьву, Чусовой, Кунгур. В общей сложности участники «Библиокаравана» проедут более 700 километров.

Светлана Пигалева, заместитель директора по научной работе Пермской краевой библиотеки им. А.М. Горького: "Мы очень надеемся, что главным итогом будут те культурные связи, которые завязываются между регионами. Это важно в современных условиях, это дает возможность создавать новые проекты и двигаться дальше".