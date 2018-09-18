Пермские фигуристы стали призерами юниорского Гран-При
Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов стали призерами юниорского "Гран-При" по фигурному катанию в Канадском Ричмонде. В сумме пермская пара набрала 178.18 и заняла второе место. Уже во второй раз на этапах этой серии, так же, как и победители Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Оба дуэта отобрались в финал серии "Гран-При", который пройдет в декабре в Канаде.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
На фасаде пермской школы оживет трехметровый медведь
Пермский аэропорт расширяет маршрутную сеть
В Перми определили дату старта отопительного сезона
В Прикамье выбирали лучшего тренера
Пермь. Вести Спорт 17.09.2018
Пермяки получат новые квитанции на газ
Кросс нации: На старт выходили семьями, командами, городами
В Перми «встретились» два знаменитых «стакана» Н.Г. Славянова
Доступная медицина: В Прикамье открываются новые ФАПы
В Перми работник автомойки угнал машину
Добавить комментарий: