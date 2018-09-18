Пермские фигуристы стали призерами юниорского Гран-При

Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов стали призерами юниорского "Гран-При" по фигурному катанию в Канадском Ричмонде. В сумме пермская пара набрала 178.18 и заняла второе место. Уже во второй раз на этапах этой серии, так же, как и победители Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Оба дуэта отобрались в финал серии "Гран-При", который пройдет в декабре в Канаде.