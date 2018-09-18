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На фасаде пермской школы оживет трехметровый медведь
На фасаде пермской школы №77 оживет трехметровый медведь. Первое в городе анимационное граффити - часть будущего квеста «Тайны тихого Компроса». Уникальный проект придумала директор школы Елена Иконникова, к его воплощению подключили учеников школы и профессиональных художников. Ребята помогают рисовать, полностью разрабатывают анимацию и пишут программу для смартфонов, с помощью которой и предполагается проходить квест. Рисунок на школе будет полностью готов на следующей неделе, но уже можно видеть характерный для Перми «звериный стиль» и авторский замысел - хищник держит в лапах наш город.
Всеволод Грирорьевич, пермский уличный художник: "Мы много путешествовали этим летом, и когда вернулись, свежим взглядом мы ощутили всю мощь Перми, и захотелось передать это настроение пермякам, чтобы они чувствовали себя всегда на высоте, всегда сильными и уверенными".
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