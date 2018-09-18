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Пермский аэропорт расширяет маршрутную сеть
Сразу несколько новых рейсов запускает пермский аэропорт. География - от Кавказа до Ханты - Мансийска. Подробности редакции "Вести Пермь" рассказали в пресс-службе компании.
Юлия Отраднова, пресс-секретарь международного аэропорта "Пермь": "18 сентября состоялся первый регулярный рейс авиакомпании "Победа" маршрутом "Пермь - Минеральные воды - Пермь". 19 сентября состоится запуск рейсов в Ханты-Мансийск компании "Utair". 27 сентября открывается прямое авиасообщение с Калининградом авиакомпании «ЮВТ Аэро», с 29 октября запускаются новые авиарейсы до Тбилиси от авиакомпании "Победа". Билеты на указанные рейсы уже поступили в продажу".
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