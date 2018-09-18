В Перми определили дату старта отопительного сезона
В краевой столице определились со стартом отопительного сезона. В больницы, детские сады и школы города Перми тепло начнет поступать уже 20 сентября, распоряжение об этом было подписано накануне. В департаменте жилищно-коммунального хозяйства города Перми предупреждают, что процесс этот не одномоментный, котельные и городские сети будут вводить в работу постепенно. Затем тепловую энергию будут подавать в жилые дома.
Александр Бородин, начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Перми, рассказал: "Начало отопительного периода и подача тепловой энергии в жилой фонд будут определены в соответствии с действующим законодательством по истечении пяти дней, в течение которых температура воздуха установится +8 и ниже градусов".
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