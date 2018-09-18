В Прикамье выбирали лучшего тренера

В Перми состоялся финальный этап проекта «Тренер нашего двора». Дворовые команды со всего Прикамья вместе со своими наставниками боролись не только за звание лучших, но и за солидный денежный приз – сертификат на покупку спортивного инвентаря или формы.

Учителя физкультуры и инструкторы в дополнение к основной работе занимаются с детьми и взрослыми в своём дворе.



Лучшие дворовые команды в течение нескольких месяцев отбирали в разных территориях края. Спорткомплекс имени Сухарева принял финальный этап соревнований. Сильнейших определяли в баскетболе, мини-футболе, воркауте и флорболе - это хоккей в закрытом помещении. Победителям вручат сертификаты на покупку формы и инвентаря.

Владимир Епанов, министр физической культуры и спорта Пермского края, отметил: "В этом проекте приняло участие 25 муниципальных образований, мы здесь находимся уже на финальной части. Этот проект - ещё и как социальный, любой желающий пришёл во двор, может заниматься с тренером квалифицированным".

Именно так в Кунгуре проходят тренировки по городошному спорту. В роли энтузиаста - Юрий Сергеев. Завершив карьеру боксёра, он открыл городки для себя и многих желающих.

Юрий Сергеев, тренер (г. Кунгур): "Это самый доступный вид спорта. Это никакой формы не надо. Ребята с черенками от лопат приехали! Они играть могут на любой ровной площадке - на земле, асфальте, ковролине".

Натренированным пермякам «городки» давались не так-то просто. Что означает только что дворовый спорт нуждается в развитии.

Александр Третьяков, депутат Законодательного собрания Пермского края: "Я надеюсь, что мы сделаем всё возможное, чтобы все 48 муниципалитетов в следующем году стали участниками проекта. Покажем, расскажем, возможно, провезём победителей".

Для проведения соревнований задействовали и существующие дворовые площадки. Во дворе на Сивкова состязались в волейболе. Что важно, стук мяча здесь будет раздаваться и после того, как определят победителей.