Пермь. Вести Спорт 17.09.2018
Темы выпуска:
- Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов стали призерами юниорского "Гран-при" по фигурному катанию в Канадском Ричмонде.
- "Пермские медведи" с победы стартовали в новом сезоне Российской гандбольной Суперлиги.
- Пермский край присоединился к Всероссийскому дню бега «Кросс нации» в 12-й раз.
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