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Пермяки получат новые квитанции на газ

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квитанции

Начиная с сентября квитанция за газ для населения будет приходить в новом виде: в запечатанном конверте, с именем абонента и логотипом компании на лицевой стороне. Все необходимые реквизиты для оплаты и контакты абонентской службы компании указаны на квитанции и остались без изменений. Тарифы на газ остаются без изменений. Текущие цены утверждены постановлением Региональной службы по тарифам с 1 августа 2018 года.

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 18.09.2018 в 12:19 в рубрике - Вести Пермь

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