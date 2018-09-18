Пермяки получат новые квитанции на газ
Начиная с сентября квитанция за газ для населения будет приходить в новом виде: в запечатанном конверте, с именем абонента и логотипом компании на лицевой стороне. Все необходимые реквизиты для оплаты и контакты абонентской службы компании указаны на квитанции и остались без изменений. Тарифы на газ остаются без изменений. Текущие цены утверждены постановлением Региональной службы по тарифам с 1 августа 2018 года.
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