Пермяки получат новые квитанции на газ

Начиная с сентября квитанция за газ для населения будет приходить в новом виде: в запечатанном конверте, с именем абонента и логотипом компании на лицевой стороне. Все необходимые реквизиты для оплаты и контакты абонентской службы компании указаны на квитанции и остались без изменений. Тарифы на газ остаются без изменений. Текущие цены утверждены постановлением Региональной службы по тарифам с 1 августа 2018 года.