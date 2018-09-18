Кросс нации: На старт выходили семьями, командами, городами

Пермский край присоединился к Всероссийскому Дню бега «Кросс нации» в 12-й раз.

Впервые легкоатлетический забег в Перми отвечает своему прямому названию - кроссовый. Трасса проходит по пересечённой местности, самой что ни на есть лыжной базы «Динамо», чудесный еловый воздух, замечательное настроение.

Забег на 1 километр - без учёта времени, но с обязательным присвоением нагрудного номера, прозванный в народе «стартом физкультурников», ожидаемо получился самым массовым. Погода благоволила, и участники получали от процесса огромное удовольствие.

Николай Дорофеев, участник всероссийского дня бега «Кросс нации 2018»: "Захотел преодолеть себя, у меня небольшая физическая недостаточность, но я побежал со всеми. Я себя преодолел, смог - это самое главное. Преодолевал боль небольшую в спине, в ногах. Но в целом, эмоции приятные, кажется, сейчас горы сверну".

После полумарафонских дистанций пермского международного - расстояния в 1, 2, 3 и 6 километров не кажутся прикамцам такими уж серьёзными. На старт выходили семьями, командами, городами. И, кстати, бесплатно.

Анвар Нурисламов, директор Всероссийского дня бега «Кросс нации»: "Мы заявили 16 тысяч человек по всему Пермскому краю, из них 6 тысяч здесь присутствуют на лыжной базе «Динамо». Впервые мы поставили рекорд: всего принимает участие 36 муниципалитетов Пермского края".

Дед Мороз, участник всероссийского дня бега «Кросс нации 2018»: "Пока я километр пробежал. Первый раз участвую. На «Лыжню России» третий раз хожу, а «Кросс нации» первый раз посетил, как-никак жарко дедушке. Но решил – такое большое мероприятие всероссийского масштаба прийти и поддержать".

Финиш самой драматичной возрастной категории - малыши до 2009 года. Они плачут, падают, но финишируют.