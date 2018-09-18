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В Перми «встретились» два знаменитых «стакана» Н.Г. Славянова
В Доме-музее Н.Г. Славянова открывается выставка, приуроченная к 130-летию изобретения сварки металлическим плавящимся электродом. Выставка «Способ Славянова» - совместный проект Пермского краеведческого музея и Музейного комплекса СПбПУ Петра Великого. В рамках выставки состоится историческая «встреча» двух знаменитых «стаканов» Славянова, созданных из различных металлов и сплавов.
Подробности рассказали гости программы "Новости культуры" - заведующий Мемориальным домом-музеем Н.Г. Славянова Алексей Старков и заведующий музеем истории и техники СПбПУ Петра Великого Роман Панов.
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