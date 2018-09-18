Доступная медицина: В Прикамье открываются новые ФАПы

В деревне Блины Кунгурского района до конца года откроется новый фельдшерско-акушерский пункт, которого не было здесь с 2010 года. Самое удивительное - это здание, которое возводится для ФАПа. Его не было еще вчера, а сегодня стоят стены. Через неделю стройка завершится, все остальное время уйдет на оснащение медицинским оборудованием.

До 2010 года в Блинах была своя сельская амбулатория, но старое деревянное здание уже не соответствует современным санитарным нормам. С тех пор ближайший фельдшер только в соседнем селе.

Надежда на изменение ситуации появилась вместе со строителями. На то, чтобы возвести модульное здание нового ФАПа, требуется не больше недели. Блоки изготавливают в заводских условиях, на месте конструкцию необходимо только собрать и подключить к коммуникациям.

Станислав Кудряшов, директор компании-подрядчика: "Основа данного здания - это металлический каркас, который тоже производится у нас на предприятии, несущие конструкции готовые, заводского исполнения сэндвич-панели".

До конца года новый фельдшерско-акушерский пункт оснастят всем необходимым. Первичную помощь здесь смогут получить жители соседних деревень, всего 500 человек.

Как рассказал Сергей Киряков, заместитель главного врача Кунгурской городской больницы, в новом ФАПе "будет оказываться первичная фельдшерская помощь - прием фельдшера, забор анализов, регистрация электрокардиограммы, консультация в сложных проблемных случаях при помощи интернет-технологий".

При этом фельдшер сможет сам выдавать направление на госпитализацию, за которым больше не нужно будет ездить в городскую поликлинику. Программа строительства ФАПов в Прикамье рассчитана до конца будущего года. За это время в крае обещают открыть 66 учреждений. Все это часть губернаторской программы по повышению доступности медицинской помощи в отдаленных территориях.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Развитие инфраструктуры здравоохранения Президент определил как один из главных приоритетов в своем майском указе. У нас уже есть план работы, в бюджете заложены средства и на ремонты, и на развитие системы фельдшерско-акушерских пунктов, и на новые крупные объекты".

В Блинах до первого приема осталось не так много времени. Подключением к внешним коммуникациям занимаются уже местные власти, далее получение лицензии. Первых пациентов здесь примут в декабре.