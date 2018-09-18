В Перми работник автомойки угнал машину

(материал предоставлен ТВ-группой ГУ МВД по Пермскому краю)

21-летнего пермяка сотрудники ГИБДД задержали на ул. Солдатова. Один из инспекторов заметил подозрительного водителя на "Митсубиси Лансер" и направился в его сторону, однако тот выскочил из машины и попытался убежать. Мужчину задержали и предложили пройти мед освидетельствование. Тест показал наличие алкоголя в крови. Молодого человека доставили в отдел, там он признался, что накануне выпил 6 литров пива. Также выяснилось, что иномарка, на которой разъезжал пьяный пермяк, – в угоне. Как оказалось, злоумышленник трудился на автомойке на Чердынской. Хозяин машины оставил ее для химчистки и передал ключи подозреваемому, но вернувшись, владелец машину не обнаружил. Сам задержанный заявил, что автомобиль ему понадобился для того, чтобы съездить домой - принять душ и переодеться. Дознанием Индустриального района г. Перми по факту угона возбуждено уголовное дело. Пока же мужчина отбывает 11 суток административного ареста за вождение в пьяном виде.