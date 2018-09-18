Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← «Большой брат» следит за должниками

Доступная медицина: В Прикамье открываются новые ФАПы →

Пермский Цирк открыл новый сезон премьерой

смотреть видео

Баронеты

Пермский цирк открыл новый сезон премьерой шоу Гии Эрадзе "Баронеты". Название известное, но наполнение совсем другое. Специально для этого пришлось набирать новых артистов из мира животных, и теперь их так много, что поставлен рекорд для Евразии.

Акробаты поражают пластикой и ярким оформлением номеров, подбором музыки, трогательным исполнением. Атлеты в шоу Гии Эрадзе «Баронеты» становятся шахматными королями. Их трюки уникальны и порой опасны, когда один нависает над другим с кинжалом.

Отличительная черта программы - еще только первое отделение, а на сцене уже побывали верблюды, удав, попугаи. Больше сотни животных в Пермь привезли цирковые артисты. Зрителей, естественно, это заинтересовало больше всего.

Ульяна Терещенко делится впечатлениями: "Я увидела, как медведей дрессируют, змей, как на кольцах висят, клоунов. Мне больше всего понравились медведи. Потому что они много всего умеют, на лошадках катаются, очень мило".

Медведица на шаре, как выясняется, коренная пермячка, а теперь гастролирует по всей стране. 11 лет назад в цирк ее подбросили охотники. Дрессировать ее стали Плотниковы, с этого началась и их карьера.

Алексей и Екатерина Плотниковы, дрессировщики медведей Шоу «Баронеты»: "С ними очень просто найти общий язык, при определенном подходе, зная их настолько близко как мы, а мы выращиваем их прямо с маленького возраста".

Красиво и опасно одновременно. 4 тигра, 2 лигра, 3 пантеры и 3 леопарда. Все хищники своенравны. Рычат и огрызаются, но в итоге покоряются Андрею и Наталье.

Андрей и Наталья Широкаловы, дрессировщики хищников Шоу «Баронеты»: "Они у нас очень темпераментные, и мы это даже поддерживаем,  все-таки зритель должен понимать, что мы выходим не просто так, не с хомячками все-таки работаем, потому что это действительно опасные, коварные, с зубами и когтями, что мы действительно показываем что-то нечто".

Эффектное шоу пермяки могут видеть до 14 октября, цирк остановился в столице Прикамья на месяц.

Данил Гусельников

Метки: в Перми, Общество, Культура

Опубликовано: 18.09.2018 в 10:37 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

«Большой брат» следит за должниками

Обмелевший Мотовилихинский пруд заполонили рыбаки и «кладоискатели»

Трое погибших: Детали шокирующего ДТП в Кизеле

Мотоциклист врезался в выехавшую на красный свет иномарку

Пермские школьники наводили порядок в Саду Соловьев

Ремонт Чусовского моста завершен

Пермский аэропорт: «Нам дорог каждый пассажир!»

Красный, желтый, голубой - выбирай себе любой

В Перми открыли «Дом Ста Птиц»

Погода: Что принесет борьба циклонов?


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← «Большой брат» следит за должниками

Доступная медицина: В Прикамье открываются новые ФАПы →

Обратите внимание

в Перми

Доступная медицина: В Прикамье открываются новые ФАПы

В деревне Блины Кунгурского района до конца года откроется новый фельдшерско-акушерский пункт, которого не было здесь с 2010 года.
18.09.2018 в 11:07

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

В Перми работник автомойки угнал машину

Молодой человек забрал автомобиль клиента, чтобы помыться самому
18.09.2018 в 10:56

Метки: в Перми, Происшествия

Пермский Цирк открыл новый сезон премьерой

Эффектное шоу «Баронеты» пермяки могут видеть до 14 октября.
18.09.2018 в 10:37

Метки: в Перми, Общество, Культура

«Большой брат» следит за должниками

Теперь камеры на перекрестках фиксируют не только нарушения ПДД, но и определяют задолженности с точностью до копейки.
18.09.2018 в 10:13

Метки: в Перми, Общество, Деньги

Обмелевший Мотовилихинский пруд заполонили рыбаки и «кладоискатели»

Люди с сачками и металлоискателями спешат воспользоваться случаем, который в последний раз выпадал 18 лет назад.
18.09.2018 в 09:42

Метки: в Перми, Общество

В России

Натянуты стропы, купол раскрыт...

Пермяки забрали все золото Чемпионата России по парашютно-атлетическому многоборью.
17.09.2018 в 14:35

Метки: в Перми, Спорт, В России

Сборная России по баскетболу может сыграть в Перми

Столицу Прикамья рассматривают как один из вариантов для матча с чехами
17.09.2018 в 11:34

Метки: в Перми, В России, Спорт

Россия выбирает Народного участкового

Стартовал первый региональный этап ежегодного всероссийского конкурса МВД России Народный участковый.
14.09.2018 в 14:52

Метки: в Перми, Общество, В России

Граждан предпенсионного возраста защитит Уголовный кодекс

Госдума одобрила штрафы за увольнение людей предпенсионного возраста
13.09.2018 в 14:42

Метки: В России, Экономика, Общество

За отдых в Таиланде пермяки заплатят больше всех

Эксперты выяснили, жители каких городов могут дешево отдохнуть в Таиланде
13.09.2018 в 13:45

Метки: в Перми, в Пермском крае, В России, Экономика

Лента новостей RSS каналы

Доступная медицина: В Прикамье открываются новые ФАПыДоступная медицина: В Прикамье открываются новые ФАПы

В Перми работник автомойки угнал машинуВ Перми работник автомойки угнал машину

Пермский Цирк открыл новый сезон премьеройПермский Цирк открыл новый сезон премьерой

«Большой брат» следит за должниками«Большой брат» следит за должниками

Обмелевший Мотовилихинский пруд заполонили рыбаки и «кладоискатели»Обмелевший Мотовилихинский пруд заполонили рыбаки и «кладоискатели»

Трое погибших: Детали шокирующего ДТП в КизелеТрое погибших: Детали шокирующего ДТП в Кизеле

Мотоциклист врезался в выехавшую на красный свет иномаркуМотоциклист врезался в выехавшую на красный свет иномарку

Пермские школьники наводили порядок в Саду СоловьевПермские школьники наводили порядок в Саду Соловьев

Ремонт Чусовского моста завершенРемонт Чусовского моста завершен

Вести Кудымкар 17.09.2018Вести Кудымкар 17.09.2018

Большой дороге – большой фестивальБольшой дороге – большой фестиваль

Переходим на «цифру»Переходим на «цифру»

Пермский аэропорт: «Нам дорог каждый пассажир!»Пермский аэропорт: «Нам дорог каждый пассажир!»

Красный, желтый, голубой - выбирай себе любойКрасный, желтый, голубой - выбирай себе любой

В Перми открыли «Дом Ста Птиц»В Перми открыли «Дом Ста Птиц»

Погода: Что принесет борьба циклонов?Погода: Что принесет борьба циклонов?

Зарплата и содержимое холодильника - всё без утайкиЗарплата и содержимое холодильника - всё без утайки

Натянуты стропы, купол раскрыт...Натянуты стропы, купол раскрыт...

Возле Лысьвы построят комплекс по переработке мусораВозле Лысьвы построят комплекс по переработке мусора

Кросс нации: край присоединился к Всероссийскому дню бегаКросс нации: край присоединился к Всероссийскому дню бега

Сели на мелиСели на мели

В Кизеле уточняют обстоятельства смертельного ДТПВ Кизеле уточняют обстоятельства смертельного ДТП

Пермский край. Неделя за 159 секундПермский край. Неделя за 159 секунд

Пермь. Вести СпортПермь. Вести Спорт

Сборная России по баскетболу может сыграть в ПермиСборная России по баскетболу может сыграть в Перми

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Шаталин Сергей Александрович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную