Пермский цирк открыл новый сезон премьерой шоу Гии Эрадзе "Баронеты". Название известное, но наполнение совсем другое. Специально для этого пришлось набирать новых артистов из мира животных, и теперь их так много, что поставлен рекорд для Евразии.

Акробаты поражают пластикой и ярким оформлением номеров, подбором музыки, трогательным исполнением. Атлеты в шоу Гии Эрадзе «Баронеты» становятся шахматными королями. Их трюки уникальны и порой опасны, когда один нависает над другим с кинжалом.

Отличительная черта программы - еще только первое отделение, а на сцене уже побывали верблюды, удав, попугаи. Больше сотни животных в Пермь привезли цирковые артисты. Зрителей, естественно, это заинтересовало больше всего.

Ульяна Терещенко делится впечатлениями: "Я увидела, как медведей дрессируют, змей, как на кольцах висят, клоунов. Мне больше всего понравились медведи. Потому что они много всего умеют, на лошадках катаются, очень мило".

Медведица на шаре, как выясняется, коренная пермячка, а теперь гастролирует по всей стране. 11 лет назад в цирк ее подбросили охотники. Дрессировать ее стали Плотниковы, с этого началась и их карьера.

Алексей и Екатерина Плотниковы, дрессировщики медведей Шоу «Баронеты»: "С ними очень просто найти общий язык, при определенном подходе, зная их настолько близко как мы, а мы выращиваем их прямо с маленького возраста".

Красиво и опасно одновременно. 4 тигра, 2 лигра, 3 пантеры и 3 леопарда. Все хищники своенравны. Рычат и огрызаются, но в итоге покоряются Андрею и Наталье.

Андрей и Наталья Широкаловы, дрессировщики хищников Шоу «Баронеты»: "Они у нас очень темпераментные, и мы это даже поддерживаем, все-таки зритель должен понимать, что мы выходим не просто так, не с хомячками все-таки работаем, потому что это действительно опасные, коварные, с зубами и когтями, что мы действительно показываем что-то нечто".

Эффектное шоу пермяки могут видеть до 14 октября, цирк остановился в столице Прикамья на месяц.