«Большой брат» следит за должниками

Представители краевого Минтранса объявили, что отныне предоставляют свои камеры для нужд судебных приставов. Работу обновленной системы распознавания продемонстрировали журналистам.

Их даже не сосчитать! Так быстро на экране ноутбука появляются снимки различных автомобилей, владелец каждого из которых - должник.

Теперь камеры на перекрестках фиксируют не только нарушения ПДД, но и определяют задолженности с точностью до копейки.

Всего несколько минут и Т-образный перекресток Чкалова-Комсомольский проспект забит машинами должников. В Перми отрабатывают новую схему с теми, кто не платит штрафы вовремя.

Сразу после общения с дорожной полицией водителя приглашают в передвижной офис судебных приставов. Приятного мало, но платить надо, правда, не все согласны с предъявленными цифрами.

Подобная работа велась и раньше, но для того чтобы поймать неплательщика, нужна была передвижная камера, угол обзора которой уступает современной системе наблюдения за автопотоком.

Игорь Кожевников, главный судебный пристав Пермского края: "У нас появилась возможность, используя эти камеры, задерживать должников не только в движении, но и на стоянке".

Инициатором нововведения выступил краевой Минтранс.

Илья Нестеровский, заместитель министра транспорта Пермского края: "По краю больше 200 комплексов фотовидеофиксации, плюс в этом году мы будем наращивать группировку, это ещё 56 комплексов и ещё 50 комплексов передвижных. Покроем всю территорию Пермского края".

Даже если штраф 500 рублей, то исполнительский сбор 1000. Если больше 3 тысяч, то уже могут арестовать имущество. Где и когда в следующий раз будут работать приставы - неизвестно, в планах совершать подобные акции до четырех раз в месяц.