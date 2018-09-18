Трое погибших: Детали шокирующего ДТП в Кизеле

Детали шокирующего ДТП в Кизеле, в котором трое подростков погибли, еще четверо были травмированы, до сих пор до конца не ясны. Официальные данные разнятся с тем, что говорят люди. Например, насчет погони, от которой якобы уходил водитель "девятки". Тем не менее, печальный итог аварии не изменить. Машина разбилась о стену кафе, и троих, практически детей, больше нет.

Вечер субботнего дня на въезде в Кизел запомнится сотрудникам этого кафе надолго - работали в обычном режиме, когда с улицы раздался шум, рассказала Ирина.

Ирина: "Слышен был удар, конечно, стены не гремели, так как они у нас очень толстые, но слышно было хорошо, мы сразу поняли, что машина в нас въехала".

ВАЗ-2109 ехал со стороны Губахи, внутри находилось семь человек - две девушки и пять молодых людей. Сначала легковушка врезалась в столб, а уже затем в стену кафе.

Судя по тому, что осталось от машины, скорость была серьёзная, и шансов у тех, кто находился внутри, было немного. А финал истории известен - кто-то погиб на месте, а кого-то увезли в больницу.

Двое молодых людей и девушка погибли во время столкновения, четверых увезли в Березники, в больницу. Уже после ДТП в интернете появилась информация, что машина якобы была в угоне, однако в полиции эту информацию не подтвердили. Кроме того, опровергли и слухи о том, что девятку преследовали полицейские.

Алексей Николаев, начальник отделения полиции (дислокация г. Кизел) МО МВД России «Губахинский»: "За данным транспортным средством никакой погони не осуществлялось, ни погони, ни преследования".

В Березниках в больнице сообщили, что из четверых поступивших к ним пострадавших двое юношей уже отправились домой, а в стационаре на данный момент остаются молодой человек и девушка. Они прооперированы и переведены из реанимации в обычные палаты.

Дмитрий Чесноков, заведующий отделением травматологии краевой больницы им. академика Е.А. Вагнера г. Березники: "Один больной в отделении травматологии с травмой позвоночника, пациентка с травмой живота была переведена в отделение хирургии. Ориентировочные сроки на настоящий момент рано загадывать, но пока у них всё идёт в соответствии с планом лечения".

Ещё один нюанс, который также муссируется в сети - алкогольное опьянение участников ДТП. По этому поводу в полиции сообщили, что предстоит проведение экспертизы - кровь направлена на исследование в Пермь, результаты можно ожидать в срок от двух недель до месяца.