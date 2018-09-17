Мотоциклист врезался в выехавшую на красный свет иномарку

В Перми накануне вечером на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Луначарского мотоциклист врезался в автомобиль Toyota Corolla. Авария попала в объективы уличных камер. Видно, как автомобиль поворачивает и продолжает двигаться на красный свет. Мотоциклист выжил, сейчас он находится в больнице.