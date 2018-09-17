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Пермские школьники наводили порядок в Саду Соловьев

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Сад соловьев

Десант 5 гимназии высадился в Саду Соловьев. Ребята в фирменных куртках вооружились перчатками, секаторами и прихватили с собой  десяток мешков для мусора.

Движение «Сделаем!» зародилось в Эстонии в 2008 году - тогда 50 000 волонтеров за 5 часов очистили страну от 10 000 тонн отходов. Спустя 4 года после однодневной уборки загрязненность территорий упала на 75%. Акцию переняли в 116 странах, в 2018 году участвует 133 страны, в том числе Россия.

Валерия Симпатова, учитель русского языка и литературы пермской гимназии №5: "Это место очень значимо для нас, уже второй год гимназия успешно облагораживает территорию Сада Соловьев. Это уникальное место - именно сюда прилетают соловьи, в центре города мы можем оказаться на очень красивой территории, послушать пение соловья".

Первая  часть проекта - собственно субботник. И он радует результатами. На территории долины, о которой заботятся и за которой следят, мусор перестал скапливаться за зиму в больших объемах: в этот раз гимназисты собрали 10 мешков, из которых 2 с раздельно собранным стеклом и 4 с пластиком.

Ученики 77 школы тоже участвовали в акции, они решили шагнуть дальше и после уборки своей территории высадили живую изгородь из 60 кустарников.

Анастасия Клычкова и Юлия Бурдина, ученицы пермской школы №77: "Мы высаживаем пузырчатник калинолистный, это у нас будет живая изгородь - как финальный этап нашего проекта".

Елена Иконникова, директор пермской школы №77 с углубленным изучением английского языка: "Зимой наши ребята написали проект - экологический ФабЛаб. Основная идея - благоустройство школьного двора. Было представлено несколько вариантов - как они видят свой школьный двор. Безусловно был конкурс, мы выбрали лучшее".

В итоге к зеленой изгороди добавились еще два арт-объекта - веселый глобус и арт-скамейки 77 - их тоже придумали сами ученики.

Мария Шилова

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 17.09.2018 в 18:00 в рубрике - Вести Пермь

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