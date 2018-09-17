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Ремонт Чусовского моста завершен
Движение по Чусовскому мосту под Пермью полностью восстановлено. В конце лета в дорожном полотне был обнаружен дефект. 3 сентября движение по мосту сделали реверсивным. Машины пропускали лишь по одной из полос, что вызвало серьезные дорожные заторы. Дорожники обещали устранить дефекты до 25 сентября, но справились раньше.
"Сократить сроки восстановления важного инфраструктурного объекта стало возможным благодаря использованию современных технологий. В ночь с 12 на 13 сентября с 1.30 до 4.30 на мосту проводились бетонные работы, и движение автотранспорта было полностью остановлено. За это время подрядчик залил подготовленное место специальной смесью, состав которой был утвержден проектировщиком", - рассказали в пресс-службе министерства транспорта Пермского края.
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