Пермский аэропорт: «Нам дорог каждый пассажир!»

Несколько российских аэропортов заявили, что опаздывающих пассажиров перестанут звать на рейсы. Аргумент - защита персональных данных. Заговорили о том, что теперь искать и вызывать «потеряшек» не будут вообще нигде. Выяснилось, что никакого общероссийского распоряжения на этот счет пока не было. В Большом Савино заявили следующее: «Нам дорог каждый пассажир. Мы продолжим объявлять имена и фамилии опаздывающих на рейсы. Изменения не коснутся Пермского аэропорта».