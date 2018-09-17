Пермский аэропорт: «Нам дорог каждый пассажир!»
Несколько российских аэропортов заявили, что опаздывающих пассажиров перестанут звать на рейсы. Аргумент - защита персональных данных. Заговорили о том, что теперь искать и вызывать «потеряшек» не будут вообще нигде. Выяснилось, что никакого общероссийского распоряжения на этот счет пока не было. В Большом Савино заявили следующее: «Нам дорог каждый пассажир. Мы продолжим объявлять имена и фамилии опаздывающих на рейсы. Изменения не коснутся Пермского аэропорта».
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