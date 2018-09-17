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← В Перми открыли «Дом Ста Птиц»

Пермский аэропорт: «Нам дорог каждый пассажир!» →

Красный, желтый, голубой - выбирай себе любой

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Может красный? Или синий? А может быть, желтый? Пермякам предложено выбрать, в какой цвет перекрашивать все городские автобусы. Все городские автобусы. Также можно выбрать варианты оформления. Ключевой вопрос: быть на бортах рекламе или нет? Плюс другие тонкости: борта чистые или с картинками? Если с картинками, то с какими? Голосовать можно на портале «Управляем вместе». Заявлено, что цель всего этого - разработка новой транспортной модели Перми. Сверхзадача - «Создание современной безопасной и качественной системы регулярных перевозок пассажиров на общественном транспорте города Перми с минимальными затратами времени и средств». 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 17.09.2018 в 16:02 в рубрике - Вести Пермь

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← В Перми открыли «Дом Ста Птиц»

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