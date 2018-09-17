Красный, желтый, голубой - выбирай себе любой
Может красный? Или синий? А может быть, желтый? Пермякам предложено выбрать, в какой цвет перекрашивать все городские автобусы. Все городские автобусы. Также можно выбрать варианты оформления. Ключевой вопрос: быть на бортах рекламе или нет? Плюс другие тонкости: борта чистые или с картинками? Если с картинками, то с какими? Голосовать можно на портале «Управляем вместе». Заявлено, что цель всего этого - разработка новой транспортной модели Перми. Сверхзадача - «Создание современной безопасной и качественной системы регулярных перевозок пассажиров на общественном транспорте города Перми с минимальными затратами времени и средств».
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми открыли «Дом Ста Птиц»
Погода: Что принесет борьба циклонов?
Зарплата и содержимое холодильника - всё без утайки
Натянуты стропы, купол раскрыт...
Возле Лысьвы построят комплекс по переработке мусора
Кросс нации: край присоединился к Всероссийскому дню бега
Сели на мели
В Кизеле уточняют обстоятельства смертельного ДТП
Пермский край. Неделя за 159 секунд
Пермь. Вести Спорт
Добавить комментарий: