В Перми открыли «Дом Ста Птиц»
В Перми возрождают лесное богатство. В воскресенье в Саду Соловьев прошло долгожданное мероприятие - посадка деревьев и грандиозное открытие арт-объекта "Дом Ста Птиц".
В начале распределение обязанностей, а дальше за работу. К такому времяпровождению в выходные этим ребятам не привыкать. Причем делают они это сугубо по личному желанию. Задача Кирилла расчистить небольшой пруд в Саду Соловьев.
Кирилл Киев: "Ради таких добрых дел не жалко ни одной секунды. Меня тянет на такие добрые дела, рвусь их делать, если честно".
Работа кипит и на верхних дорожках сада. В руках секаторы, лопаты, мусорные мешки.
С такими орудиями для уборки в эти дни выходят не только в Перми, но и за пределами России. Суббота 15 сентября признана всемирный днем чистоты.
Необходимо собрать весь мусор и подготовить место под будущие деревья. Здесь посадили несколько кедров и около 30 лиственниц.
В городе волонтеры посадили уже более 100 деревьев. По словам организаторов, главная задача проекта «Подари планете жизнь» - привить детям любовь к деревьям, развить у людей чувство ответственности за природу.
Жирной точкой волонтерской работы стало торжественное открытие нового арт-объекта возле дома на улице Гайдара 5. Называется он «Дом ста птиц».
Артем Васечкин, участник проекта «Подари планете жизнь»: "Скворечники очень надеемся заселят птицы. Городские птицы - воробьи, синицы, арт-обьект больше для людей, чтобы напоминать о том, что важно заботиться о нашей природе".
Проект по высадке деревьев на этом не закончится. Чтобы лиственницы прижились, за ними будут регулярно ухаживать.
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