Погода: Что принесет борьба циклонов?
О погоде на ближайшие сутки редакции "Вести Пермь" рассказал Андрей Шихов, специалист ГИС-Центра ПГНИУ: "По Пермскому краю впервые за сентябрь температура превысит отметку +20 градусов, местами ожидается 23 градуса. Такое потепление связано с тем, что тропическая воздушная масса, которая была над Южным Уралом, когда наблюдалась жара до 30 градусов, на короткое время выходит к нам. Но поскольку это потепление находится в секторе циклона, оно будет непродолжительным, всего несколько часов. Хотя за эти несколько часов температура по Перми может подняться до 23 градусов, а по югу края до 25. Уже вечером с запада подойдет холодный фронт, предварительно он сам существенных осадков не принесет, но завтра уже ожидаются небольшие дожди по центральным районам края и Перми. Из-за облачности температура будет значительно ниже - в течение суток в районе 13-15 градусов".
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