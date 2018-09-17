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Натянуты стропы, купол раскрыт...
Пермяки забрали все золото Чемпионата России по парашютно-атлетическому многоборью. В зачёт чемпионата страны во Владимире шли результаты в прыжках на точность приземления, плаванье вольным стилем 100 метров и кросс 3 км. Сборная Пермского края завоевала золото во всех дисциплинах, возглавив мужской и женский командный зачёт. Абсолютными чемпионами России в личном зачете стали Арсений Рыков и София Салихова.
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