Натянуты стропы, купол раскрыт...

Пермяки забрали все золото Чемпионата России по парашютно-атлетическому многоборью. В зачёт чемпионата страны во Владимире шли результаты в прыжках на точность приземления, плаванье вольным стилем 100 метров и кросс 3 км. Сборная Пермского края завоевала золото во всех дисциплинах, возглавив мужской и женский командный зачёт. Абсолютными чемпионами России в личном зачете стали Арсений Рыков и София Салихова.