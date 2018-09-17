Возле Лысьвы построят комплекс по переработке мусора

Утеплитель из макулатуры, топливо из старых покрышек и тротуарная плитка из переработанных пластиковых бутылок. Твердые бытовые отходы жителей Лысьвы больше не будут бездумно зарывать в землю. Рядом с городом будет построен завод по их переработке, наподобие того, что уже не один год работает под Краснокамском. Как ненужный мусор превратить в конкурентоспособный товар, да еще и экологию района поправить?

Сначала сырье перемешивается в однородную массу - пленка, песок, краситель. Затем попадает в плавильный агрегат - экструдер - на выходе получается материал, похожий на разогретый пластилин.

Долговечная тротуарная плитка из переработанных пластиковых бутылок, экологически чистый утеплитель из макулатуры и топливо из старых покрышек. Так компания «Буматика» в своем «ЭкоТехноПарке», базирующемся в Краснокамском районе, дает вторую жизнь мусорным отходам.

Андрей Азанов, руководитель Управления Росприроднадзора по Пермскому краю: "Там используется новая технология, которую разработал Пермский политех, по складированию, которая позволяет минимизировать негативное воздействие на окружающую среду".

Современный комплекс по обращению с отходами теперь появится и в Лысьве. Администрация города совместно с компанией «Буматика» подписали концессионное соглашение на создание межмуниципального комплекса по обработке и захоронению твердых коммунальных отходов «ЭкоТехноПарк Лысьвенского городского округа».

Александр Гончаров, глава города Лысьва: "То, что у нас появился инвестор, то что он заходит на нашу площадку очень серьезно - это решение не только проблем экологии в Лысьвенском городском округе, но и в близлежащих территориях - мы, безусловно, рады".

Полигон будет вмещать четыре мусоросортировочных станции мощностью 20 тысяч тонн в год каждая, участок компостирования отходов, хранения вторичного сырья и участок захоронения отходов. Общий объем инвестиций 426 млн рублей. Концессионное соглашение будет действовать в течение 30 лет.

Сергей Чудинов, директор ООО «Буматика»: "В Пермском крае образуется на сегодняшний день 1 млн тонн мусора. И из них единственная «Буматика» перерабатывает 200 тысяч тонн. Наша цель - переработать все отходы Пермского края. Мы все живем здесь, и эти отходы всем надоели".

Запуск полигона будет поэтапным. Планируется, что стройка начнется уже в ноябре этого года. А мусор начнут перерабатывать к 2020-му.

Новый полигон появится между Чусовым и Лысьвой, в 10 километрах от каждого города. Здесь уже установили щит, на котором в ближайшее время разместят информацию о новом объекте. Новый Технопарк будет обслуживать сразу пять районов - Лысьвенский, Чусовской, Горнозаводский, Губахинский и Гремячинский.