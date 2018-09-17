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Кросс нации: край присоединился к Всероссийскому дню бега

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Кросс нации

Пермский край присоединился к всероссийскому дню бега «Кросс нации» в 12 раз. В Перми ежегодный легкоатлетический забег прошёл в новом формате. Впервые старт оправдал название «кроссовый» - дистанции проложили в лесном массиве на пересеченной местности трассы лыжной базы «Динамо». Забег на 1 километр - без учёта времени, но с обязательным присвоением нагрудного номера, прозванный в народе «стартом физкультурников» -  ожидаемо получился самым массовым и задорным. Погода благоволила, и участники получали от процесса огромное удовольствие.  Энергии хватало даже на танцы после финиша.

Николай Дорофеев, участник всероссийского дня бега «Кросс нации 2018»: "Я захотел преодолеть себя, у меня небольшая физическая недостататочность, но я побежал со всеми. Я себя преодолел, смог- это самое главное.  Преодолевал боль небольшую в спине, в ногах. Но в целом, эмоции приятные, кажется, горы сейчас сверну".

 

Метки: в Перми, в Пермском крае, Спорт, Общество

Опубликовано: 17.09.2018 в 13:06 в рубрике - Вести Пермь

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