Кросс нации: край присоединился к Всероссийскому дню бега

Пермский край присоединился к всероссийскому дню бега «Кросс нации» в 12 раз. В Перми ежегодный легкоатлетический забег прошёл в новом формате. Впервые старт оправдал название «кроссовый» - дистанции проложили в лесном массиве на пересеченной местности трассы лыжной базы «Динамо». Забег на 1 километр - без учёта времени, но с обязательным присвоением нагрудного номера, прозванный в народе «стартом физкультурников» - ожидаемо получился самым массовым и задорным. Погода благоволила, и участники получали от процесса огромное удовольствие. Энергии хватало даже на танцы после финиша.

Николай Дорофеев, участник всероссийского дня бега «Кросс нации 2018»: "Я захотел преодолеть себя, у меня небольшая физическая недостататочность, но я побежал со всеми. Я себя преодолел, смог- это самое главное. Преодолевал боль небольшую в спине, в ногах. Но в целом, эмоции приятные, кажется, горы сейчас сверну".