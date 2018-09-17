Сели на мели

В Перми в минувшие выходные спустили Мотовилихинский пруд. Фото обмелевшего водоема пользователи разместили в соцсетях. По некоторым данным, последний раз воду в этом пруду спускали 18 лет назад для очистки. Причину нынешнего спуска редакция "Вести Пермь" уточняет.