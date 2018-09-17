В Кизеле уточняют обстоятельства смертельного ДТП
В Кизеле уточняют обстоятельства смертельного ДТП, когда компания молодых людей на красной "девятке" врезалась в стену местного кафе. Как минимум трое из семи находившихся в машине человек погибли. На месте происшествия работает Максим Пеккер.
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