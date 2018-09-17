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Пермский край. Неделя за 159 секунд

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159 секунд

На уходящей неделе объявили, кто, в конце концов, возьмется за выпрямление Шоссе Космонавтов. Родителям школьников без объяснения причин предложили рассказать, сколько они зарабатывают. А пермские автобусы собрались перекрасить в один цвет. Все события и темы последних дней, о которых стоит упомянуть отдельно, - в  специальном проекте «Неделя за 159 секунд».

Метки: в Перми, Общество, в Пермском крае

Опубликовано: 17.09.2018 в 11:57 в рубрике - Вести Пермь

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